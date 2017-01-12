FAN-TV Лента новостей
Овечкин забил свою 1000-ю шайбу в НХЛ
Спорт

Овечкин забил свою 1000-ю шайбу в НХЛ

Сегодня 7:47
37

Овечкин забил свою 1000-ю шайбу в НХЛ

Москва, 12 января. Российский хоккеист Александр Овечкин во время игры «Вашингтон кепиталз» с «Питсбургскими пингвинами» забросил свою тысячную шайбу в НХЛ.

Эпохальный для российского легионера матч прошел накануне в Вашингтоне. Хозяева одержали в нем убедительную победу, забросив в ворота гостей пять шайб, пропустив в ответ всего две. При этом два раза ворота «Питсбург Пингвинз» поразил Александр Овечки. Первая шайба в матче и стала 1000-м очком, которое россиянин набрал за время своей карьеры в Национальной Хоккейной Лиге.

За всю истории НХЛ отметка в 1000 очков покорилась лишь 84-м игрокам. Больше всего шайб в регулярных чемпионатах лиги забросил Уэйн Гретски, который набрал в НХЛ 2857 очков. Также по количеству заработанных в регулярных чемпионатах лиги очков Овечкина опережают три российских легионера: Алексей Ковалев, Александр Могильный и Сергей Федоров. Однако все они уже закончили выступления.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
124

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
135

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1054

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
520

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1995
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным

7:42

Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

7:37

Мэр города спас девушку из горящего дома в США

7:29

Регистрацию торговых марок с именами знаменитостей запретили в Китае

7:23

Пилотов Индонезии жестко проверят на употребление наркотиков

7:19

Вопреки традиции: в администрации Трампа офис первой леди переименуют в офис первой семьи

7:14

Пожар оставил без крова 40 жителей Нефтеюганска

7:13

Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

7:08

Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%

7:04

Ученые нашли порталы в параллельные миры

6:58

Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

6:50

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

6:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным
Читать
Закрыть