Овечкин забил свою 1000-ю шайбу в НХЛ

Москва, 12 января. Российский хоккеист Александр Овечкин во время игры «Вашингтон кепиталз» с «Питсбургскими пингвинами» забросил свою тысячную шайбу в НХЛ.

Эпохальный для российского легионера матч прошел накануне в Вашингтоне. Хозяева одержали в нем убедительную победу, забросив в ворота гостей пять шайб, пропустив в ответ всего две. При этом два раза ворота «Питсбург Пингвинз» поразил Александр Овечки. Первая шайба в матче и стала 1000-м очком, которое россиянин набрал за время своей карьеры в Национальной Хоккейной Лиге.

За всю истории НХЛ отметка в 1000 очков покорилась лишь 84-м игрокам. Больше всего шайб в регулярных чемпионатах лиги забросил Уэйн Гретски, который набрал в НХЛ 2857 очков. Также по количеству заработанных в регулярных чемпионатах лиги очков Овечкина опережают три российских легионера: Алексей Ковалев, Александр Могильный и Сергей Федоров. Однако все они уже закончили выступления.