Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

Новосибирск, 12 января. Физики из Новосибирска планируют создать собственный коллайдер и запустить его в 2019 году.

Как рассказали в Институте ядерной физики СО РАН, планируется создать рабочую группу, которая в Новосибирске займется созданием проекта электрон-позитронного коллайдера.

Несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средства для развития научной работы, процесс подготовки к проекту уже «в самом разгаре». Новый проект обещает стать довольно масштабным и по стоимости обойдется в 27 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что ученые открыли новую частицу в Большом андронном коллайдере. Ученым коллаборации LHCb удалось открыть в Большом адронном коллайдере неизвестную ранее науке частицу «Пентакварк». Для подтверждения существования новой частицы было проведено два исследования.