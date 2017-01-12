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Новосибирские ученые построят собственный коллайдер
Технологии

Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

Сегодня 7:37
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Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

Новосибирск, 12 января. Физики из Новосибирска планируют создать собственный коллайдер и запустить его в 2019 году.

Как рассказали в Институте ядерной физики СО РАН, планируется создать рабочую группу, которая в Новосибирске займется  созданием проекта электрон-позитронного коллайдера.

Несмотря на то, что правительство РФ пока не выделило средства для развития научной работы, процесс подготовки к проекту уже «в самом разгаре». Новый проект обещает стать довольно масштабным и по стоимости обойдется в 27 млрд рублей. 

Ранее сообщалось, что ученые открыли новую частицу в Большом андронном коллайдере. Ученым коллаборации LHCb удалось открыть в Большом адронном коллайдере неизвестную ранее науке частицу «Пентакварк».  Для подтверждения существования новой частицы было проведено два исследования. 

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Алия Шарафутдинова
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