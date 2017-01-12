FAN-TV Лента новостей
Российские ученые создали лекарство из дальневосточной кукумарии
Технологии

Российские ученые создали лекарство из дальневосточной кукумарии

Сегодня 7:48
46

Российские ученые создали лекарство из дальневосточной кукумарии

Владивосток, 12 января. Ученые, работающие в Приморском крае, создали высокоэффективные препараты на основе морских организмов, таких как кукумария японская — одного из видов голотурий, широко распространенных в Тихом океане. Медицинские препараты уже прошли доклинические испытания, подтвердившие их эффективность.

«Основой препарата является кукумариозид А2–2 — наиболее активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии «кукумария японская», — указано в сообщении пресс-службы Тихоокеанского института биоорганической химии.

Испытания на животных показали, что данный препарат резко повышает сопротивляемость организма к инфекциям и даже увеличивает выживаемость после радиоактивного облучения. Ученые доказали, что так называемый кукумариозид А2–2 воздействует непосредственно на ряд рецепторов клеток, отвечающих за иммунитет, усиливая защитные функции организма.

Кроме того, новые лекарственные препараты были получены из тел дальневосточных крабов и морских губок.

комментарии
Валентин Меликов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
124

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
135

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1054

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
520

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1995
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным

7:42

Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

7:37

Мэр города спас девушку из горящего дома в США

7:29

Регистрацию торговых марок с именами знаменитостей запретили в Китае

7:23

Пилотов Индонезии жестко проверят на употребление наркотиков

7:19

Вопреки традиции: в администрации Трампа офис первой леди переименуют в офис первой семьи

7:14

Пожар оставил без крова 40 жителей Нефтеюганска

7:13

Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

7:08

Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%

7:04

Ученые нашли порталы в параллельные миры

6:58

Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

6:50

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

6:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным
Читать
Закрыть