Российские ученые создали лекарство из дальневосточной кукумарии

Владивосток, 12 января. Ученые, работающие в Приморском крае, создали высокоэффективные препараты на основе морских организмов, таких как кукумария японская — одного из видов голотурий, широко распространенных в Тихом океане. Медицинские препараты уже прошли доклинические испытания, подтвердившие их эффективность.

«Основой препарата является кукумариозид А2–2 — наиболее активный тритерпеновый гликозид из промысловой дальневосточной голотурии «кукумария японская», — указано в сообщении пресс-службы Тихоокеанского института биоорганической химии.

Испытания на животных показали, что данный препарат резко повышает сопротивляемость организма к инфекциям и даже увеличивает выживаемость после радиоактивного облучения. Ученые доказали, что так называемый кукумариозид А2–2 воздействует непосредственно на ряд рецепторов клеток, отвечающих за иммунитет, усиливая защитные функции организма.

Кроме того, новые лекарственные препараты были получены из тел дальневосточных крабов и морских губок.