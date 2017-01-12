Мэр города спас девушку из горящего дома в США

Вашингтон, 12 января. Мэр города Полсборо, штат Нью-Джерси Гэри Стивенсон вывел девушку из охваченного огнем дома. О мужественном поступке провинциального градоначальника сообщает Daily Mail.

По данным издания, Стивенсон увидел охваченный огнем дом, когда возвращался с похорон. С помощью двоих прохожих он сумел проникнуть внутрь здания, где обнаружил спящую хозяйку. После грубого пробуждения девушка попыталась найти свою сумочку, но мэр убедил ее оставить поиски и спасать свою жизнь. В итоге Стивенсон сумел вывести девушку живой и невредимой до того, как обрушилась кровля охваченного огнем здания.

Сообщается, что за плечами Гэри Стивенсона 12 лет работы пожарным и служба в добровольной пожарной дружине.