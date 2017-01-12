Регистрацию торговых марок с именами знаменитостей запретили в Китае

Пекин, 12 января. В поднебесной решением Верховного суда страны запрещена регистрация торговых марок, в названиях которых используются имена знаменитых людей.

Как сообщает Международное радио Китая, такое решение было принято, учитывая интересы потребителей, которых могут ввести в заблуждение название марок. Кроме того, суд решил, что использование имен знаменитостей может каким-то образом нанести вред обществу.

При этом уточняется, что действие закона будет распространяться на новые названия, и не будет затрагивать интересы уже существующих и прошедших ранее регистрацию торговых марок.

