Пилотов Индонезии жестко проверят на употребление наркотиков

Сингапур, 12 января. Власти Индонезии намерены ужесточить предполетную проверку пилотов национальной авиакомпании, чтобы не допустить появления на рейсах экипажей, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

Как пишет The Jakarta Post, такую работу будут проводить совместно Министерство транспорта и Антинаркотическое агентство.

Напомним, накануне во время предполетной медицинской комиссии в городе Чилачап у пилотов авиакомпании Susi Air в крови были найдены наркотические вещества.

Ранее сообщалось, что российский турист остался без глаза после драки с охранником в баре на Бали.