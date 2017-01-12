Вопреки традиции: в администрации Трампа офис первой леди переименуют в офис первой семьи

Вашингтон, 12 января. В администрации Трампа не будет офиса первой леди, вместо него будет работать офис первой семьи. Об этом сообщает Fox News.

Заведовать офисом будут сразу две прекрасные дамы из семьи 45-го президента Соединенных Штатов Америки — нынешняя супруга Трампа Меланья, а также его дочь Иванка.

К слову, экспрессивный Трамп и тут остался верен себе, «сломав» традиции существования офиса первой леди, переименовав его в офис первой семьи, и допустив до руля сразу двух близких сердцу женщин.

