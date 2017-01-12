Пожар оставил без крова 40 жителей Нефтеюганска

Ханты-Мансийск, 12 января. В Нефтеюганске завершено тушение пожара, который повредил 32 квартиры в двухэтажном жилом доме.

Огонь повредил 675 квадратных метров здания, при этом пострадали все 32 расположенные в здании квартиры. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу Вадима Симоненко сообщает РИА Новости.

По данным издания, в поврежденных огнем квартирах проживали 40 человека, в том числе четыре ребенка. К счастью, в результате пожара никто из жильцов дома не пострадал, причины возгорания устанавливаются.

Сообщается, что для проживавших в поврежденных огнем квартирах людей в одной из школ города развернут пункт временного пребывания. В мэрии Нефтеюганска будет принято решение о расселении жильцов дома, чьи квартиры были уничтожены огнем.