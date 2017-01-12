Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели пациента в Петропавловске-Камчатском. Скорая не смогла добраться до больного вовремя из-за того, что путь ей преградила машина с неадекватной автоледи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, 10 января 21-летний мужчина вызвал скорую для своего брата, которому стало плохо. Приехавшая по вызову бригада скорой констатировала смерть молодого человека.

Медики рассказали, что «своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой».

Сейчас следователи выясняют обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По словам и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галины Куликовой, шанс выжить у молодого человека был. «К сожалению, кто-то решил за него, и этот шанс у человека отобрали», — добавила она в интервью ТАСС.

По данным скорой, бригада медиков практически добралась до места за три минуты. Еще 10 минут понадобилось на то, чтобы автохулиганы пропустили машину. По их данным, на подъезде к улице Циолковского дорогу преградил автомобиль. Водитель проигнорировал просьбы освободить дорогу. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот.