FAN-TV Лента новостей
Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке
Происшествия

Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

Сегодня 7:08
214

Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Следователи начали доследственную проверку по факту гибели пациента в Петропавловске-Камчатском. Скорая не смогла добраться до больного вовремя из-за того, что путь ей преградила машина с неадекватной автоледи.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ, 10 января 21-летний мужчина вызвал скорую для своего брата, которому стало плохо. Приехавшая по вызову бригада скорой констатировала смерть молодого человека.

Медики рассказали, что «своевременно оказать медицинскую помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой».

Сейчас следователи выясняют обстоятельства дела. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

По словам и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галины Куликовой, шанс выжить у молодого человека был. «К сожалению, кто-то решил за него, и этот шанс у человека отобрали», — добавила она в интервью ТАСС.

По данным скорой, бригада медиков практически добралась до места за три минуты. Еще 10 минут понадобилось на то, чтобы автохулиганы пропустили машину. По их данным, на подъезде к улице Циолковского дорогу преградил автомобиль. Водитель проигнорировал просьбы освободить дорогу. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот. 

комментарии
Олеся Волкова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сегодня 7:00
124

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
135

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
1054

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
520

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1995
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным

7:42

Новосибирские ученые построят собственный коллайдер

7:37

Мэр города спас девушку из горящего дома в США

7:29

Регистрацию торговых марок с именами знаменитостей запретили в Китае

7:23

Пилотов Индонезии жестко проверят на употребление наркотиков

7:19

Вопреки традиции: в администрации Трампа офис первой леди переименуют в офис первой семьи

7:14

Пожар оставил без крова 40 жителей Нефтеюганска

7:13

Пациент, к которому автохамы не пропустили скорую, погиб на Камчатке

7:08

Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%

7:04

Ученые нашли порталы в параллельные миры

6:58

Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

6:50

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

6:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Верховный суд Венесуэлы признал решение парламента о смещении Мадуро незаконным
Читать
Закрыть