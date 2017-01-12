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Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%
Россия

Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%

Сегодня 7:04
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Войска ПВО ВС России к 2020 году будут перевооружены на 70%

Москва, 12 января. Части и подразделения ПВО вооруженных сил РФ к 2020-м году получат новейшие образцы оружия, и будут оснащены современными образцами на 70%. Об этом рассказал начальник войск ПВО Александр Леонов.

«К концу 2020 года соединения, части и подразделения ПВО сухопутных войск будут перевооружены на зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М3» и «Тор-М2», зенитные артиллерийские комплексы и ПЗРК нового поколения», — цитирует слова Леонова РИА Новости.

Таким образом менее чем через четыре года части и подразделения противовоздушной обороны ВС РФ будут оснащены современными образцами вооружения на 70%. Это позволит увеличить боевые возможности войск ПВО практически в два раза.
 

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Алексей Громов
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