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Ученые нашли порталы в параллельные миры
Общество

Ученые нашли порталы в параллельные миры

Сегодня 6:58
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Ученые нашли порталы в параллельные миры

Москва, 12 января. Эксперты в области истории пришли к выводу, что врата древних цивилизаций могут служить порталами в иные миры. Речь идет, к примеру, о вратах богов в Перу или Стоунхендже.

Многие годы ученые пытаются раскрыть загадку Стоунхенджа, врат Солнца в Боливии и Богов в Перу. Идея о том, что они могут быть дверями в параллельный мир, стала приоритетной после находки в Перу. 

По данным специалистов, врата высотой семь и два метра были обнаружены в Перу недалеко от Пуэрто де Хау Марка. По легенде, те, кто пройдут сквозь них, могут стать бессмертными. 

Доказательств своей теории пока ученые представить не могут, но работают в этом направлении.

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Олеся Волкова
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