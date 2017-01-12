Ученые нашли порталы в параллельные миры

Москва, 12 января. Эксперты в области истории пришли к выводу, что врата древних цивилизаций могут служить порталами в иные миры. Речь идет, к примеру, о вратах богов в Перу или Стоунхендже.

Многие годы ученые пытаются раскрыть загадку Стоунхенджа, врат Солнца в Боливии и Богов в Перу. Идея о том, что они могут быть дверями в параллельный мир, стала приоритетной после находки в Перу.

По данным специалистов, врата высотой семь и два метра были обнаружены в Перу недалеко от Пуэрто де Хау Марка. По легенде, те, кто пройдут сквозь них, могут стать бессмертными.

Доказательств своей теории пока ученые представить не могут, но работают в этом направлении.