FAN-TV Лента новостей
Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ
Происшествия

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

Сегодня 6:49
57

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

Грозный, 12 января. Нейтрализованные на территории Чеченской республики бандиты имели прямые связи с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

«Это не вызывает никаких сомнений - связь была тесная и конкретная», — цитирует слова главы Чечни «Интерфакс». По словам Кадырова, об этом стоит судить по множеству фактов, среди которых телефонные разговоры и сообщения, содержащие поручения и приказы.

Напомним, что накануне в Курчалоевском районе Чечни в ходе специальной операции были уничтожены четыре боевика, еще один бандит был задержан. Во время проведения операции погиб сотрудник правопорядка.


 

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
109

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
981

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
506

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1898

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Вчера 19:30
1777
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

6:50

Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

6:49

Подразделение по борьбе с беспилотниками создадут в российской армии

6:31

Глава разведки США открестился от «российского компромата» на Дональда Трампа

6:30

Машинист поезда в Германии применил экстренное торможение из-за снеговика

6:24

Стало известно, когда эксперты правительства рассмотрят отмену «закона Яровой»

6:20

Сирия: военные США заявили, что не получали жалоб от коллег из РФ по «горячей линии»

6:14

Байден не уверен, что США применят первыми ядерное оружие

6:07

Ученые рассказали, как возраст связан с ускорением времени

6:01

Ученые обнаружили на Земле порталы в параллельные миры

5:51

Первая в 2017 году смертная казнь состоялась в США

5:49

Ученые выяснили, как долго глобальное потепление будет влиять на уровень моря

5:37
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8
Читать
Закрыть