Кадыров рассказал о связи нейтрализованных в Чечне террористов с ИГИЛ

Грозный, 12 января. Нейтрализованные на территории Чеченской республики бандиты имели прямые связи с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

«Это не вызывает никаких сомнений - связь была тесная и конкретная», — цитирует слова главы Чечни «Интерфакс». По словам Кадырова, об этом стоит судить по множеству фактов, среди которых телефонные разговоры и сообщения, содержащие поручения и приказы.

Напомним, что накануне в Курчалоевском районе Чечни в ходе специальной операции были уничтожены четыре боевика, еще один бандит был задержан. Во время проведения операции погиб сотрудник правопорядка.



