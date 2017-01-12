Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

Рим, 12 января. Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил о возможности возвращения России в G8 к намеченному на конец мая саммиту на Сицилии.

Министр иностранных дел Италии назвал надежду на возвращение России в «большую восьмерку» «доброй надеждой» и заявил, что она может исполниться уже в ближайшие месяцы.

«Мы не можем не желать возвращения с Россией к формату G8 и завершения атмосферы «холодной войны», — заявил в эфире телеканала RAI-2 Анджелино Альфано.

При этом возвращение России в формат «большой восьмерки», по словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, зависит от позиции Москвы и прогресса в выполнении Минских соглашений по Украине. Также Альфано выразил надежду, что возвращение России в G8 состоится уже к намеченному на конец мая саммиту на Сицилии.