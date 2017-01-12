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Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8
Весь мир

Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

Сегодня 6:50
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Глава МИД Италии рассказал о надеждах на возвращение России в G8

Рим, 12 января. Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил о возможности возвращения России в G8 к намеченному на конец мая саммиту на Сицилии.  

Министр иностранных дел Италии назвал надежду на возвращение России в «большую восьмерку» «доброй надеждой» и заявил, что она может исполниться уже в ближайшие месяцы.

«Мы не можем не желать возвращения с Россией к формату G8 и завершения атмосферы «холодной войны», — заявил в эфире телеканала RAI-2 Анджелино Альфано.

При этом возвращение России в формат «большой восьмерки», по словам главы итальянского внешнеполитического ведомства, зависит от позиции Москвы и прогресса в выполнении Минских соглашений по Украине. Также Альфано выразил надежду, что возвращение России в G8 состоится уже к намеченному на конец мая саммиту на Сицилии.

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Алексей Громов
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Предупреждение Трампа: На пресс-конференции были СМИ, распространяющие дезинформацию
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