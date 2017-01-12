Глава разведки США открестился от «российского компромата» на Дональда Трампа

Вашингтон, 12 января. Разведка США не имеет отношения к опубликованному в ряде СМИ докладу о якобы имеющихся в распоряжении России компрометирующих Дональда Трампа материалах. Об этом заявил глава американской национальной разведслужбы Джеймс Клэппер.

По словам Клэппера, структуры американских спецслужб не могли допустить подобную утечку. Таким образом директор Национальной разведки прокомментировал появившийся в ряди СМИ доклад о том, что у российских спецслужб якобы имеет компрометирующие избранного президента США Дональда Трампа материалы.

Напомним, издание BuzzFeed ранее сообщало, что «российский компромат» может касаться событий, которые якобы произошли в ходе состоявшегося в 2013 году визита миллиардера в Москву.