Подразделение по борьбе с беспилотниками создадут в российской армии

Хабаровск, 12 января. Подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами будут созданы в российском Восточном военном округе. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

По словам Гордеева, ранее в Амурской области прошла ракетно-стрелковая конференция, на которой среди прочего обсуждался вопрос совершенствования методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Для чего и планируется создать соответствующее подразделение.

Помимо этого Гордеев сообщил, что был разработан план проведения крупномасштабного тактического учения войск ПВО на полигоне в Бурятии.

Напомним, в конце прошедшего года, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в 2016 году были осуществлены поставки более 100 комплексов с беспилотниками в ВС РФ, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Всего, по его словам, на конец года на вооружении находились более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов.