Машинист поезда в Германии применил экстренное торможение из-за снеговика

Везенберг (ФРГ), 12 января. Слепленный на железнодорожных путях снеговик чуть не стал причиной масштабного ЧП — машинисту пришлось применять экстренное торможение грузового состава.

Как сообщает ТАСС, в результате непредвиденной ситуации система экстренного торможения поезда вышла из строя, в результате чего на ее ремонт придется потратить порядка пяти тысяч евро.

Причиной, приведшей к поломке, стал слепленный прямо на рельсах снеговик. Машинист, не разглядев в сумерках препятствие, и приняв его за человека, был вынужден резко затормозить. В полиции сейчас ищут хулиганов.

