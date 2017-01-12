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Машинист поезда в Германии применил экстренное торможение из-за снеговика
Весь мир

Машинист поезда в Германии применил экстренное торможение из-за снеговика

Сегодня 6:24
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Машинист поезда в Германии применил экстренное торможение из-за снеговика

Везенберг  (ФРГ), 12 января. Слепленный на железнодорожных путях снеговик чуть не стал причиной масштабного ЧП — машинисту пришлось применять экстренное торможение грузового состава.

Как сообщает ТАСС, в результате непредвиденной ситуации система экстренного торможения поезда вышла из строя, в результате чего на ее ремонт придется потратить порядка пяти тысяч евро.

Причиной, приведшей к поломке, стал слепленный прямо на рельсах снеговик. Машинист, не разглядев в сумерках препятствие, и приняв его за человека, был вынужден резко затормозить. В полиции сейчас ищут хулиганов.
 

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Алексей Громов
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