Стало известно, когда эксперты правительства рассмотрят отмену «закона Яровой»

Москва, 11 января. Экспертная рабочая группа при правительстве РФ, возглавляемая министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым, обсудит возможность отмены так называемого «закона Яровой» 19 января. Об этом сообщил президент Фонда информационной демократии Илья Массух.

По его словам, подобное обсуждение стало возможным после того, как петиция за отмену закона на сайте Российской общественной инициативы (РОИ) набрала 100 тыс. подписей.

В частности, авторы петиции сетуют на то, что на постройку инфраструктуры для реализации «закона Яровой» потребуется более 5 трлн рублей.

Для обсуждения будут приглашены авторы инициативы, профильные ведомства, а также автор петиции, сообщает «Интерфакс».