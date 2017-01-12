Сирия: военные США заявили, что не получали жалоб от коллег из РФ по «горячей линии»

Дамаск (Сирия), 12 января. Никаких жалоб от коллег из России на координацию действий в рамках «горячей линии» по Сирии военные США не получали. Об этом заявил официальный представитель Пентагона.

Как сообщает РИА Новости, таким образом майор Адрин Рэнкин-Гэллоуэй прокомментировал слова официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, который заявил, что порой американские коллеги бывают недоступны.

«Мы не получали от российских военных никаких свидетельств об опасениях по работе линии коммуникации, созданной для обеспечения безопасности воздушных операций в небе над Сирией», — заявил американский военный.

При этом Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что американские флот и авиация находятся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами. «Большинство из этих взаимодействий являются безопасными и профессиональными», — резюмировал официальный представитель Пентагона.