Байден не уверен, что США применят первыми ядерное оружие

Вашингтон, 12 января. Джозеф Байден усомнился в том, что США могут оказаться в ситуации, которая заставит страну первой применить ядерное оружие. Об этом вице-президент Соединенных Штатов заявил во время выступления в вашингтонском Фонде Карнеги.

Джозеф Байден напомнил о внушительном арсенале неядерного вооружения США и природе тех угроз, с которыми стране приходится сталкиваться в современном мире. По словам вице-президента, все это делает применение ядерного оружия бессмысленным.

«Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл», — сказал Байден.

Также вице-президент отметил, что США связаны подписанным с Россией в 2010 году договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Байден назвал договор «самым амбициозным соглашением» по контролю над ядерными вооружениями и заявил, что значение СНВ на фоне ухудшающихся отношений между странами лишь возросло.