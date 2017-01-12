Ученые рассказали, как возраст связан с ускорением времени

Сан-Диего, 12 января. Американские ученые, исследовав поведение людей разного возраста и разного социального статуса, нашли ответ, почему со старением скорость жизни увеличивается, а не замедляется.

Как оказалось, причиной того, что с каждым прожитым годом темп жизни того или иного человека убыстряется, то есть, ему кажется, что все происходит быстрее и быстрее, является накопление различного рода жизненных проблем.

Все житейские перипетии и коллизии необходимо решать, кроме того, не стоит забывать о ежедневных рабочих и бытовых обязанностях. Поэтому постоянно находясь в движении, в попытках все успеть, дни пролетают за днями, недели — за неделями, месяцы — за месяцами, а года — за годами.

И именно поэтому чем младше человек, тем ему больше кажется, что жизнь очень нетороплива и протекает чрезвычайно медленно.

