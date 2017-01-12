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Ученые обнаружили на Земле порталы в параллельные миры
Технологии

Ученые обнаружили на Земле порталы в параллельные миры

Сегодня 5:51
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Ученые обнаружили на Земле порталы в параллельные миры

Москва, 12 января. Любой житель Земли может попасть в параллельные миры, правда, для этого для начала надо добраться до заветной двери. Кроме того, ученым еще предстоит выяснить, каким образом открываются подобные порталы.

Пока же исследовали просто рассказали, где именно находятся пока запечатанные двери в другие реальности. Как оказалось, врата в новое и неизведанное создали наши далекие предки.

По мнению ученых, дверьми на «ту сторону» являются следующие объекты: Врата Богов, что в Перу, английский Стоунхендж и Врата Солнца, расположенные в Боливии. К подобному выводу светили науки пришли, проанализировав расположения и формы древнейших монументов.
 

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Алексей Громов
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