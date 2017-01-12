Первая в 2017 году смертная казнь состоялась в США

Вашингтон, 12 января. В штате Техас состоялась первая в 2017 году смертная казнь в США. Об этом сообщает новостное агентство Associated Press.

По данным издания, в Техасе состоялась казнь 48-летнего Кристофера Уилкинса. Мужчина еще в 2005 году был осужден за убийство двух человек. Накануне вынесенный Уилкинсу смертный приговор был приведен в исполнение. Мужчину казнили с помощью смертельной инъекции.

Сообщается, что казнь Уилкинса стала первой в 2017 году. В минувшем 2016 году в США были казнены 20 преступников. Это рекордно малое количество приведенных в исполнение смертных приговоров в США с 80-ых годов прошлого века.

Напомним, ранее стало известно, что убившему пять человек в аэропорту Флориды Эстебану Сантьяго предъявлены обвинения, за которые ему также грозит смертная казнь.