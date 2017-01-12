Ученые выяснили, как долго глобальное потепление будет влиять на уровень моря

Бостон, 12 января. Американские ученые в ходе исследований влияния глобального потепления на уровень мирового океана пришли к неутешительным для жителей ряда островов выводам.

Как оказалось, если сейчас одномоментно прекратить все выбросы углекислого газа в атмосферу, то влияние их на уровень моря будет еще чувствоваться на протяжении более тысячи лет. Об этом сообщает журнал «Труды Национальной академии наук».

Все дело в том, что океан «инертен»: понижение уровня моря, даже если оно перестанет нагреваться, произойдет очень медленно — в течение многих столетий. Как известно, океан нагревается вместе со всей планетой, за счет того самого парникового эффекта, который возникает при выбросе углекислого газа в атмосферу.

Таким образом, констатировали ученые, целый ряд островных государств, таких как Тувалу, будут обречены, и, рано или поздно, полностью уйдут под воду.

