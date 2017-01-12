Бальзам на прощанье: американцы утешили Обаму лайками в Twitter

Вашингтон, 12 января. Последнее сообщение президента США Барака Обамы в официальном Twitter-аккаунте главы государства стало самым популярным за всю историю его существования.

Лидер Соединенных Штатов Барак Обама, срок президентских полномочий которого истекает 20 января, написал последнее сообщение в официальном аккаунте президента США в Twitter.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Прошу вас верить — не в мои способности создавать изменения, но в ваши», — написал Обама.

Запись собрал рекордные 1,4 млн лайков и почти 700 тысяч репостов. Таким образом, запись отметил как понравившуюся каждый десятый из 13 млн подписчиков аккаунта.