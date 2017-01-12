Версия теракта при крушении Ту-154 исключена следователями

Москва, 12 января. Эксперты после проведения соответствующих экспертиз исключили версию теракта на борту потерпевшего крушения над Черным морем Ту-154. Как сообщает «Коммерсант», следователи полностью сосредоточились на версии ошибки экипажа.

По данным издания, в ходе изучения обнаруженных обломков самолета, следов криминального взрыва на борту воздушного судна или боевого поражения ракетой обнаружено не было. Таким образом, версия теракта, которая изначально и не рассматривалась приоритетной, отметена полностью.

Отмечается, что окончательно все точки над «i» расставят военно-авиационные эксперты, которые продолжают работу, в частности, анализируя информацию, полученную с «черных ящиков» разбившегося лайнера.

Напомним, что в результате крушения Ту-154, который направлялся из Москвы в Сирию 25 декабря 2016 года, погибли 92 человека.

