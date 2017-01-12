Дорогое неудовольствие: Минфин назвал причины подорожания водки

Москва, 12 января. Министерство Финансов России предложило повысить минимальную цену на водку до 219 рублей за пол-литровую бутылку из-за роста тарифов и акцизных сборов.

Повышение минимальной цены на горячительный напиток планируется с июля 2017 года. При этом стоимость бутылки водки стандартного объема вырастет сразу на 29 рублей - с нынешних 190 рублей до 219 рублей за пол-литра.

Необходимость повышения минимальной цены на самый популярный в стране крепкий алкогольный напиток в Минфине объяснили повышением в июле 2016 года тарифов на электроэнергию и увеличением с 1 января 2017 года акцизных сборов.

Напомним, ранее стало известно о предстоящем резком росте цен на сигареты.