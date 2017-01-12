Слушания с пристрастием: Тиллерсон отвечал на вопросы сенаторов больше 9 часов

Вашингтон, 12 января. Более девяти часов продолжались слушания в Сенате США по вопросу утверждения кандидатуры Рекса Тиллерсона на должность Государственного секретаря.

Как сообщает ТАСС, потенциальный глава американского внешнеполитического ведомства намерен отстаивать интересы Соединенных Штатов Америки в отношениях со всеми странами, включая и Россию.

По мнению Тиллерсона, «Россия на сегодняшний день представляет опасность для США, но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов». При этом бизнесмен подчеркнул, что выступает «за» открытый и откровенный диалог с Кремлем.

В вопросе антироссийских санкций Тиллерсон сказал, что использование подобного оружия воздействия должно проходить обдуманно и взвешено. «Неэффективные санкции хуже, чем вообще никаких», — несколько раз в ходе слушаний повторил кандидат в Госсекретари.

Не исключил Тиллерсон и факт признания США воссоединения Крыма и России. Правда, для этого требуется выполнение неких, пока еще не определенных решений, «устраивающих украинский народ».

Также кандидат на должность главы Государственного департамента США подтвердил, что Вашингтон фактически не участвует в происходящем в Сирии, что, по мнению Тиллерсона, неправильно и следует в ближайшее время исправить.