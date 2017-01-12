Гимназия закрылась в ЯНАО из-за вспышки заболевания гепатитом А

Новый Уренгой, 12 января. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа из-за обнаружения у учащихся и преподавателя вирусного гепатита А закрыта на карантин «Гимназия», сообщает администрация города.

Опасное заболевание обнаружено у четверых воспитанников учебного учреждения и одного из преподавателей. В связи с обнаружением вируса, в муниципальном общеобразовательном учреждение «Гимназия» до 16 января приостановлен учебный процесс.

Сообщается, что 11 и 12 января у учеников и преподавателей «Гимназии» будут брать анализы крови. Подозрение на заболевание вирусным гепатитом А уже выявлено еще у пяти учащихся, с ними проводится профилактическая работа. Тем гимназистам, которые не заразились опасной болезнью, будет сделана прививка против гепатита.