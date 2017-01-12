Глава ПАСЕ прибыл в Москву для встречи с Володиным

Москва, 12 января. Вопросы взаимоотношений между парламентом России и парламентской ассамблеей Совета Европы обсудят в ходе рабочей встречи спикер Госдумы и глава ПАСЕ.

Как сообщает РИА Новости, переговоры Вячеслава Володина и Педро Аграмунта пройдут в Москве, в ходе начавшегося накануне рабочего визита делегации ПАСЕ в Россию. Кроме того, глава парламентской ассамблеи Совета Европы планирует участвовать в работе ряда других мероприятий.

В частности, сообщается, что Педро Аграмунт примет участие в работе «круглого стола» по дипотношениям России и Испании, а также в работе Гайдаровского форума. Всего же программа рабочего визита делегации ПАСЕ расписана вплоть до пятницы 13 января.