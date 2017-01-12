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Три самолета совершили посадку на запасных аэродромах из-за бушующего на Камчатке циклона
Происшествия

Три самолета совершили посадку на запасных аэродромах из-за бушующего на Камчатке циклона

Сегодня 4:38
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Три самолета совершили посадку на запасных аэродромах из-за бушующего на Камчатке циклона

Петропавловск-Камчатский, 12 января. Три самолета, летевшие на Камчатку из Москвы и Владивостока, были отправлены на запасные аэродромы из-за мощного циклона.

Самолеты совершили посадку в аэропортах Хабаровска, Магадана и Южно-Сахалинска. Решение о приземлении на запасных аэродромах приняли экипажи воздушных судов.

«На запасной аэродром в Хабаровск отправлен рейс 1730 из Москвы, в Южно-Сахалинск отправлен рейс 3211 из Владивостока, еще один рейс из Владивостока 5614 направлен на запасной аэродром в Магадан», — цитирует слова собеседника из диспетчерской службы аэропорта Петропавловска-Камчатского ТАСС.

Отмечается также, что из-за бушующего на полуострове мощного циклона отменены рейсы местных авиалиний. По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие сутки порывы ветра на полуострове достигали 25-34 метров в секунду. В настоящее время ветер ослаб, тем не менее, на Камчатке продолжают ощущаться негативные последствия циклона.

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Алексей Громов
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