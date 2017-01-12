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Год экологии в России: более 7 тыс. тонн мусора вывезут из нацпарка «Земля леопарда»
Общество

Год экологии в России: более 7 тыс. тонн мусора вывезут из нацпарка «Земля леопарда»

Сегодня 4:34
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Год экологии в России: более 7 тыс. тонн мусора вывезут из нацпарка «Земля леопарда»

Владивосток, 12 января. Более семи тысяч тонн мусора запланировано вывести в 2017-м году — в Год экологии с территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае.

Как сообщили в пресс-службе парка, в ходе масштабной генеральной уборки в течение 12 месяцев предполагается вывести останки строений воинской части, которые остались на территории нацпарка, а также различного рода металлолом.

«Всего предстоит вывезти и утилизировать более 7 тыс. тонн металлолома, фрагментов разваливающихся построек, различного мусора в виде остатков ГСМ и мотков колючей проволоки», — уточнили в пресс-службе парка.

По мнению специалистов, оставшийся на поверхности земли мусор является прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». Кроме того, после уборки на местах свалок будет восстановлен плодородный слой почвы. Всего планируется очистить 115 гектаров.
 

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Алексей Громов
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