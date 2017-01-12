Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сирия, 12 января. САА вытесняет ИГИЛ** в Сирийскую пустыню, ВКС РФ уничтожает ИГИЛ* под Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Правительственные войска Сирии вытесняют боевиков из района деревень Вади Барада в западной сельской местности Дамаска. Ключевая задача — разрешение водного кризиса, от которого уже две недели страдает население региона.

Элитные силы САА, после ожесточенных боев с группировкой «Джабхат Фатех Аль-Шам»*** вернули под свой контроль комплекс жилищно-строительной ассоциации Аль-Анкаа в деревне Бассима.

Провинция Алеппо

Российские врачи открыли мобильный госпиталь в восточном Алеппо. Руслан Гузеев, начальник медицинского отряда специального назначения сообщил, что на данный момент примерно 100 человек уже получили оперативную помощь, планируется, что российские врачи в ближайшее время смогут помочь еще не менее 100 нуждающимся в медицинской помощи жителям Алеппо. В состав медицинской бригады медицинского отряда специального назначения входят хирурги, терапевты и педиатры.

Район развертывания госпиталя охраняется российскими военными и полицией.

ВКС РФ нанесли более 15 авиаударов по трем деревням на западе провинции Алеппо, захваченным террористической группировкой «Джабхат Фатех Аль-Шам»***. Террористам был нанесен существенный урон в живой силе.

Провинция Хомс

Сирийская Арабская армия осуществила массированную атаку на позиции террористов на западе сельских районов Пальмиры. Удар был нанесен по террористам ИГИЛ* к югу от военного аэропорта Т-4. Батальону республиканской гвардии САА удалось освободить значительную территорию к югу от Т-4 военного аэропорта, вытесняя террористов все глубже в Сирийскую пустыню.

Кроме того, к югу от аэропорта Т-4 18-я танковая дивизия Сирийской Арабской армии также осуществила наступательную операцию к востоку от насосной станции Т-4.

В восточном Хомсе правительственные силы САА подвергли артиллерийскому обстрелу штаб группировки террористов ИГИЛ*. Уничтожен один из главарей ИГИЛ* — Хафс аль-Машрифи, отвечавший за так называемую службу безопасности ИГИЛ* в Хомсе.

Провинция Дэйр эз-Зор

За минувшие сутки истребители ВВС Сирии нанесли более 30 авиаударов по позициям террористов ИГ** в провинции Дейр эз-Зор в деревнях Альбу Умар, Аль-Муриьиях, Аль-Джафра, Аль-Хосн, Аль-Багхилиях, Аль-Рашидиях, Аль-Хуссиниях и Аль-Русафах.

Провинция Хама

САА нанесла удары по позициям террористов в деревнях Книтрат и Талаф в южной части провинции Хама. Официальной информации о потерях террористов нет. В свою очередь непримиримые противники правительственных сил Сирии немедленно стали распространять информацию о том, что вертолеты САА сбрасывали бочковые бомбы в районе аль-Зоввар в северной части провинции Хамы.

Провинция Хасака

По меньшей мере, два мирных жителя погибли и несколько человек ранены в результате стрельбы на поражение, открытой пограничной полицией Турции по группе сирийцев вблизи города Сере Канийе в провинции Хасака.

Ирак

Не менее 150 езидов (курдская этноконфессиональная группа) были освобождены из плена террористов ИГ* в ходе наступления иракских и курдских сил в Мосуле за последние три месяца. В руках террористов остаются еще не менее 2600 езидов, в основном женщины и несовершеннолетние девочки.

* Организация запрещена на территории РФ.