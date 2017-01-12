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Новости Сирии
Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

Сирия новости 12 января 7:00: в Хомсе САА ликвидировали главаря ИГИЛ, ВКС РФ уничтожают террористов под Алеппо

7:00  12 Января 2017
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Правительственные войска Сирии вытесняют боевиков

Сирия, 12 января. САА вытесняет ИГИЛ** в Сирийскую пустыню, ВКС РФ уничтожает ИГИЛ* под Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

Правительственные войска Сирии вытесняют боевиков из района деревень Вади Барада в западной сельской местности Дамаска. Ключевая задача — разрешение водного кризиса, от которого уже две недели страдает население региона.  

Элитные силы САА, после ожесточенных боев с группировкой «Джабхат Фатех Аль-Шам»*** вернули под свой контроль комплекс жилищно-строительной ассоциации Аль-Анкаа в деревне Бассима.  

Российские врачи открыли мобильный госпиталь в восточном Алеппо. 

Провинция Алеппо

Российские врачи открыли мобильный госпиталь в восточном Алеппо. Руслан Гузеев, начальник медицинского отряда специального назначения сообщил, что на данный момент примерно 100 человек  уже получили оперативную помощь, планируется, что российские врачи в ближайшее время смогут помочь еще не менее 100 нуждающимся в медицинской помощи жителям Алеппо. В состав медицинской бригады медицинского отряда специального назначения входят хирурги, терапевты и педиатры.  

Район развертывания госпиталя охраняется российскими военными и полицией.

ВКС РФ нанесли более 15 авиаударов по трем деревням на западе провинции Алеппо, захваченным террористической группировкой «Джабхат Фатех Аль-Шам»***. Террористам был нанесен существенный урон в живой силе.

Сирийская Арабская армия осуществила массированную атаку на позиции террористов

Провинция Хомс

Сирийская Арабская армия осуществила массированную атаку на позиции террористов на западе сельских районов Пальмиры. Удар был нанесен по террористам ИГИЛ* к югу от военного аэропорта Т-4. Батальону республиканской гвардии САА удалось освободить значительную  территорию к югу от Т-4 военного аэропорта, вытесняя террористов все глубже в Сирийскую пустыню.

Кроме того, к югу от аэропорта Т-4 18-я танковая дивизия Сирийской Арабской армии также осуществила наступательную операцию к востоку от насосной станции Т-4.

В восточном Хомсе правительственные силы САА подвергли артиллерийскому обстрелу штаб группировки террористов ИГИЛ*. Уничтожен один из главарей ИГИЛ* — Хафс аль-Машрифи, отвечавший за так называемую службу безопасности ИГИЛ* в Хомсе.

Истребители ВВС Сирии атакуют позиции ИГ

Провинция Дэйр эз-Зор

За минувшие сутки истребители ВВС Сирии нанесли более 30 авиаударов по позициям террористов ИГ** в провинции Дейр эз-Зор в деревнях Альбу Умар, Аль-Муриьиях, Аль-Джафра, Аль-Хосн, Аль-Багхилиях, Аль-Рашидиях, Аль-Хуссиниях и Аль-Русафах.

Провинция Хама

САА нанесла удары по позициям террористов в деревнях Книтрат и Талаф в южной части провинции Хама. Официальной информации о потерях террористов нет. В свою очередь непримиримые противники правительственных сил Сирии немедленно стали распространять информацию о том, что вертолеты САА сбрасывали бочковые бомбы в районе аль-Зоввар в северной части провинции Хамы.

Провинция Хасака

По меньшей мере, два мирных жителя погибли и несколько человек ранены в результате стрельбы на поражение, открытой пограничной полицией Турции по группе сирийцев вблизи города Сере Канийе в провинции Хасака.

Езиды освобождены из плена ИГ 

Ирак

Не менее 150 езидов (курдская этноконфессиональная группа) были освобождены из плена террористов ИГ* в ходе наступления иракских и курдских сил в Мосуле за последние три месяца. В руках террористов остаются еще не менее 2600 езидов, в основном женщины и несовершеннолетние девочки.

Список указанных в публикации организаций

 

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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