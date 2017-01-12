Назван лучший поцелуй в кино за всю историю Голливуда

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Нью-Йорк, 12 января. Среди жителей Соединенных Штатов Америки был проведен опрос, благодаря которому удалось выяснить, какая сцена с поцелуем признана самой лучшей за всю историю кинематографа. Об этом сообщают местные СМИ.

Таким образом лучшим за всю историю Голливуда стал знаменитый поцелуй Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме «Титаник». Стоит отметить, что оба актера являются лауреатами премии «Оскар», правда вот награды им дали вовсе не за роли в «Титанике». Однако именно сыграв в знаменитом фильме, они стали одними из самых востребованных звезд Голливуда.

Сообщается также, что по результатам опроса были выделены также такие поцелуи, как Деми Мур и Патрика Суэйзи в фильме «Привидение», а также сцена со спагетти в мультфильме «Леди и Бродяга», кроме того участники опроса особо выделили романтические сцены из знаменитой «Красотки», «Человека-паука» Сэма Рейми, «Унесенных ветром», «Бриджит Джонс», «Грязных танцев», «Звездных войн», «Завтрака у Тиффани».