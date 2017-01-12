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Ученым стало известно, когда появился шелк в древнем Китае
Общество

Ученым стало известно, когда появился шелк в древнем Китае

Сегодня 4:20
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Ученым стало известно, когда появился шелк в древнем Китае

Пекин, 12 января. Археологи обнаружили древнейшие останки шелковой ткани, возраст которых составил более 8,5 тысяч лет. Об открытии говорится в статье в научном журнале PLoS One.

Химические следы шелка были обнаружены группой ученых из Университета науки и технологий в Хэфэе под руководством Децай Гуна в одной из гробниц в древнем городище Цзяху. Как именно использовались шелковые волокна 8,5 тысяч лет назад археологи сказать не могут. Предположительно из них изготавливались ткани для пошива церемониальной погребальной одежда. В пользу этой теории говорят другие обнаруженные в гробнице находки: костяные иглы и инструменты для прядения.

Сообщается, что помимо свидетельств изготовления первых шелковых тканей, в Городище Цзяху также были обнаружены древнейшие сорта риса, образцы примитивного иероглифического письма и даже древние музыкальные инструменты. Городище возникло девять тысяч лет назад, но примерно две тысячи лет жители покинули его.

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Алексей Громов
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