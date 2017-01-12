ООН признала, что половина раненых в операции против ИГ в Мосуле — мирные жители

Мосул (Ирак), 12 января. Почти половина раненых во время операции иракских правительственных войск при поддержке международной коалиции против боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Мосуле — мирные жители.

Цифры потерь среди гражданского населения иракского города озвучила репортерам гуманитарный координатор ООН в стране Лиз Гранде. По ее словам, в процентном соотношении эти цифры чрезвычайно огромны. Как показывает практика, в подобного рода случаях, доля раненых среди мирных жителей не превышает 20%.

В Мосуле среди тех, кто получил ранения разной степени тяжести, гражданских — 47%. Как уточнила Гранде, только за последнюю неделю прошлого года были госпитализированы 817 мирных жителей, в первую неделю 2017-го — 683 человека. Всех получивших ранения доставили в больницы Эрбиля и Дахука.