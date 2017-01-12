FAN-TV Лента новостей
ООН признала, что половина раненых в операции против ИГ в Мосуле — мирные жители
Весь мир

ООН признала, что половина раненых в операции против ИГ в Мосуле — мирные жители

Сегодня 4:17
63

ООН признала, что половина раненых в операции против ИГ в Мосуле — мирные жители

Мосул (Ирак), 12 января. Почти половина раненых во время операции иракских правительственных войск при поддержке международной коалиции против боевиков запрещенной в России группировки ИГИЛ в Мосуле — мирные жители.

Цифры потерь среди гражданского населения иракского города озвучила репортерам гуманитарный координатор ООН в стране Лиз Гранде. По ее словам, в процентном соотношении эти цифры чрезвычайно огромны. Как показывает практика, в подобного рода случаях, доля раненых среди мирных жителей не превышает 20%.

В Мосуле среди тех, кто получил ранения разной степени тяжести, гражданских — 47%. Как уточнила Гранде, только за последнюю неделю прошлого года были госпитализированы 817 мирных жителей, в первую неделю 2017-го — 683 человека. Всех получивших ранения доставили в больницы Эрбиля и Дахука.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
76

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
854

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
486

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1772

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Вчера 19:30
1687
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дорогое неудовольствие: Минфин назвал причины подорожания водки

5:15

Слушания с пристрастием: Тиллерсон отвечал на вопросы сенаторов больше 9 часов

5:05

Гимназия закрылась в ЯНАО из-за вспышки заболевания гепатитом А

4:58

Глава ПАСЕ прибыл в Москву для встречи с Володиным

4:46

Три самолета совершили посадку на запасных аэродромах из-за бушующего на Камчатке циклона

4:38

Год экологии в России: более 7 тыс. тонн мусора вывезут из нацпарка «Земля леопарда»

4:34

Назван лучший поцелуй в кино за всю историю Голливуда

4:25

Ученым стало известно, когда появился шелк в древнем Китае

4:20

ООН признала, что половина раненых в операции против ИГ в Мосуле — мирные жители

4:17

Стали известны три анализа, которые помогут похудеть

4:06

Ученые выяснили, где в человеке прячется одиночество

4:03

Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева

3:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дорогое неудовольствие: Минфин назвал причины подорожания водки
Читать
Закрыть