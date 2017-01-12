Ученые выяснили, где в человеке прячется одиночество

Нью-Йорк, 12 января. Группа американских исследователей из Массачусетса провела множество экспериментов на мышах, благодаря которым было сделано уникальное открытие. Специалистам удалось обнаружить особый центр в мозге животных, отвечающий за чувство одиночества. Об этом сообщают местные СМИ.

При этом стоит отметить, что это открытие стало первым за всю историю науки, поскольку ранее ученые никогда не находили в голове у каких-либо животных области, которые отвечают за это чувство.

По мнению исследователей, в человеческом мозге тоже может находиться такая же область и теперь они намерены найти ее, поскольку считают, что воздействие на нее способно избавить людей от различных психических проблем.

По результатам своих экспериментов американские ученые рассказали, что эта область мозга включается в мозгу в тот момент, когда человек начинает испытывать чувство одиночества. Придти к такому выводу им удалось после того, как они провели наблюдения за мозгом мышей во время воздействия на него дофамина, а также следили за реакцией после употребления наркотиков.



Как выяснилось, один из участков мозга был активен именно в тот момент, когда мышь находилась в полном одиночестве.