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Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева
Украина

Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева

Сегодня 3:58
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Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева

Киев, 12 января. Бывшие бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану расположенного в центре украинской столицы Лукьяновского СИЗО. ОБ это сообщил представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Инцидент произошел поздно вечером 11 января. По предварительной информации, между конвоем и доставленными из здания суда бывшими бойцами батальона «Торнадо» вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. По словам Тракало, во время потасовки один из арестованных нанес себе телесные повреждения и был доставлен в больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Напомним, восемь бойцов батальона «Торнадо» включая командира подразделения Руслана Онищенко в июне 2015 года были арестованы по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений в зоне боевых действий в Луганской области. Позже к ним присоединились другие бывшие бойцы батальона.

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Алексей Громов
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