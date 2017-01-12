Стали известны три анализа, которые помогут похудеть

Москва, 12 января. Эксперты советуют всем, кто собирается худеть после 30 лет, сделать три исследования для того, чтобы добиться успеха.

Доктор биологических наук Мария Творогова назвала «Тюменским известиям» три самых необходимых анализа, которые должны показать уровень глюкозы в крови, проверить гормоны щитовидной железы, измерить давление и пульс.

Получив данные исследований, нужно обратиться к врачу за консультацией — только в этом случае можно надеяться на эффективный совет для освобождения от лишнего веса.