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Женская тюрьма эвакуирована из-за приближения лесного пожара в Чили
Происшествия

Женская тюрьма эвакуирована из-за приближения лесного пожара в Чили

Сегодня 3:33
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Женская тюрьма эвакуирована из-за приближения лесного пожара в Чили

Сантьяго (Чили), 12 января. Из-за лесного пожара женская тюрьма в чилийском городе Вальпараисо была полностью эвакуирована.

В общей сложности из пенитенциарного учреждения вывезли 161 заключенную. При этом 45 осужденных женщин перевели в тюрьмы столицы Чили Сантьяго. Остальные заключенные были распределены по местным пенитенциарным заведениям.

Напомним, лесные пожары в окрестностях Вальпараисо бушуют с начала января. Ранее сообщалось, что огонь повредил более 100 домов в городе и оставил без электричества около 50 тысяч зданий в окрестных населенных пунктах. Также сообщалось о 19 пострадавших чилийцев.

В настоящее время лесные пожары в окрестностях города вспыхнули с новой силой. Из-за огня в Вальпараисо остаются без электричества около 94 тысяч человек.

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Алексей Громов
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