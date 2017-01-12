Вашингтон, 12 января. Экс-сотрудник английской разведки является подлинным автором того самого материала, который был опубликован под видом документа, содержащего информацию о якобы собранном Москвой компромате на избранного президента США.

Источником 35 страниц информации, которая должна была доказать наличие у Москвы компромата на Трампа, ранее считались американские разведслужбы. Однако теперь известно, пишет Газета.ру, что это — продукт, изготовленный частной фирмой, которую и возглавляет в настоящее время бывший сотрудник английских спецслужб 52-летний Стил.

Отметим, это уже второй случай за последнее время, когда «самые могущественные спецслужбы мира», как до сих пор считают многие в США и Европе, просто отдают на аутсорсинг задачи, которыми, в принципе, должны заниматься сами.