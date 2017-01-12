FAN-TV Лента новостей
Про любовь: стало известно, сколько женщина может прожить с одним партнером
Весь мир

Про любовь: стало известно, сколько женщина может прожить с одним партнером

Сегодня 3:25
126

Про любовь: стало известно, сколько женщина может прожить с одним партнером

Нью-Йорк, 12 января. Группа ученых провела множество различных исследований, благодаря которым удалось выяснить, спустя сколько лет после начала любовных отношений представительницы слабого пола могут устать от своего партнера. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Оказывается, как показали результаты экспериментов, после пяти лет любовных отношений представительницы прекрасной половины человечества устают от своих мужчин и хотят изменить что-то в отношениях.

Именно прожив пять лет с одним человеком, женщины начинают раздражаться по совершенно любому поводу, однако стоит им сменить партнера и вся раздражительность тут же проходит. Однако ученые советуют дамам, достигшим этого кризиса, не спешить к переменам, а воспользоваться лучше информацией и предпринять меры для того, чтобы спасти отношения. Ученые назвали пару методов, которые помогут женщинам сделать это. 

Они советуют либо устроить в отношениях небольшой перерыв, либо сделать какое-то особое совместное событие, благодаря которому отношения в браке могут очень сильно измениться. Кроме того специалисты советуют ни в коем случае не опускать в таких ситуациях руки.  


 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Сегодня 2:14
57

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Вчера 22:30
800

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Вчера 20:05
478

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Вчера 19:39
1696

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Вчера 19:30
1651
Показать еще
Прямая трансляция

Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Стали известны три анализа, которые помогут похудеть

4:06

Ученые выяснили, где в человеке прячется одиночество

4:03

Арестованные бойцы батальона «Торнадо» напали на охрану СИЗО в центре Киева

3:58

WSJ раскрыла имя автора «компромата» на Трампа

3:45

Женская тюрьма эвакуирована из-за приближения лесного пожара в Чили

3:33

Про любовь: стало известно, сколько женщина может прожить с одним партнером

3:25

Пассажирский поезд протаранил товарный состав в Сербии, есть пострадавшие

3:19

Молодежь ЛНР готовится к святочному балу в Луганске

3:05

Ученые назвали точное время рождения Луны

2:55

Президент Мексики ответил Трампу на предложение оплатить строительство стены

2:53

Нештатное приземление губернатора штата: вертолет с Куомо на борту аварийно сел в округе Оранж

2:53

Донецк: в ДНР наладили производство лекарств и выпустили 29 млн изделий медназначения

2:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Стали известны три анализа, которые помогут похудеть
Читать
Закрыть