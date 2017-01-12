Про любовь: стало известно, сколько женщина может прожить с одним партнером

Нью-Йорк, 12 января. Группа ученых провела множество различных исследований, благодаря которым удалось выяснить, спустя сколько лет после начала любовных отношений представительницы слабого пола могут устать от своего партнера. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Оказывается, как показали результаты экспериментов, после пяти лет любовных отношений представительницы прекрасной половины человечества устают от своих мужчин и хотят изменить что-то в отношениях.

Именно прожив пять лет с одним человеком, женщины начинают раздражаться по совершенно любому поводу, однако стоит им сменить партнера и вся раздражительность тут же проходит. Однако ученые советуют дамам, достигшим этого кризиса, не спешить к переменам, а воспользоваться лучше информацией и предпринять меры для того, чтобы спасти отношения. Ученые назвали пару методов, которые помогут женщинам сделать это.

Они советуют либо устроить в отношениях небольшой перерыв, либо сделать какое-то особое совместное событие, благодаря которому отношения в браке могут очень сильно измениться. Кроме того специалисты советуют ни в коем случае не опускать в таких ситуациях руки.



