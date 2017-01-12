Пассажирский поезд протаранил товарный состав в Сербии, есть пострадавшие

Белград, 12 января. В результате столкновения двух поездов вблизи города Нови-Сад в Сербии 22 человека получили травмы.

ЧП произошло на севере страны в автономном округе Воеводина. Среди пострадавших тяжелые ранения получили лишь четыре человека. Еще 18 человек отделались незначительными травмами. Об этом со ссылкой на директора службы скорой помощи Нови-Сада Богдана Живановича сообщает государственное новостное агентство Сербии ТАНЮГ.

Сообщается, что пассажирский поезд на скорости 15 км/час врезался в задний вагон товарного состава. В результате столкновения машинист ранений не получил. Все пострадавшие в ЧП пассажиры были доставлены к ближайшему отделению скорой помощи поездом, поскольку место столкновения оказалось недоступным для проведения эвакуации пострадавших.