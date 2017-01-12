Молодежь ЛНР готовится к святочному балу в Луганске

Луганск, 12 января. В столице ЛНР прошла репетиция организованного МВД республики и общественной организацией «Мир Луганщине» святочного бала. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Репетиция прошла в центре творчества Луганского национального университета «Юла». На нее пришли более 100 представителей учащейся молодежи республики. С будущими участниками бала организаторы отработали танцевальные движения полонеза и венского вальса. Живое музыкальное сопровождение на репетиции обеспечивал духовой оркестр Министерства внутренних дел ЛНР.

Сообщается, что новая репетиция святочного бала состоится уже 13 января. А сам бал назначен на 21 января.