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Ученые назвали точное время рождения Луны
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    Ученые назвали точное время рождения Луны

    2:55  12 Января 2017
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    Ученые назвали точное время рождения Луны

    Нью-Йорк, 12 января. Группа геофизиков из Соединенных Штатов Америки провела множество различных исследований, благодаря которым им удалось узнать точное время появления в Солнечной системе Луны. Об этом сообщается на страницах журнала Science Advances.

    По результатам своих работ специалисты выяснили, что кора спутника Земли начала формироваться 4,51 миллиарда лет назад, что говорит о том, что Луна появилась в течение первых 60 миллионов лет после образования Солнечной системы. 

    Чтобы придти к этим выводам американским специалистам пришлось провести радиоизотопное датирование уран-свинцовым методом восьми образцов циркона, который содержится в доставленном со спутника на планету в ходе пилотируемой миссии Apollo 14 реголите.

    Исследователи отметили, что формирование циркона происходит при застывании магмы и при этом он богат ураном, благодаря чему можно отследить по содержащемуся в нем свинцу, его продукту распада, возраст минерала.

    Теперь, узнав точное время рождения Луны, исследователям не составит труда определить ее происхождение. Ученые отметили, что если вспомнить предыдущие опыты, проведенные с теми же образцами, то можно предположить, что Луна появилась спустя 68-120 миллионов лет после рождения Солнечной системы.
     

    Автор: Ксения Бекетова
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