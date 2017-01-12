Президент Мексики ответил Трампу на предложение оплатить строительство стены

Мехико, 12 января. Мексиканские власти не будут оплачивать возведение стены на границе США. Кроме того, Мехико намерен сохранить свободу денежных переводов мексиканских мигрантов, заявил президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что по-прежнему намерен реализовать свой проект строительства стены на границе США и Мексики. Ее строительство, согласно проекту Трампа, должно быть оплачено Мексикой – в противном случае Трамп намерен запретить переводы мексиканских иммигрантов на родину.

Стоимость строительства стены оценивается в 5-10 миллиардов долларов. Согласно позиции Трампа, такое сооружение помогло бы победить нелегальную миграцию в США.