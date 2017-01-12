Донецк: в ДНР наладили производство лекарств и выпустили 29 млн изделий медназначения

Донецк, 12 января. Предприятия фармацевтической отрасли ДНР выпустили в 2016 году 29 млн товаров медицинского назначения. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности Донецкой Народной Республики.

В ведомстве отметили, что доля предприятий, занимающихся выпуском фармацевтических товаров, в промышленном комплексе республике не превышает 0,08 процентов. При этом объем реализованной в 2016 году продукции в министерстве промышленности ДНР оценили в 140 млн рублей.