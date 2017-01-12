Пострадавший при взрыве бытового газа в Саратове скончался в больнице

Саратов, 12 января. Несмотря на все усилия, медицинским работникам одной из саратовских больниц не удалось спасти жизнь мужчине, который в результате прогремевшего в среду в жилом доме на Московском шоссе сильного взрыва бытового газа, получил ожоги 90% тела. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратову.

Напомним, что сильнейший взрыв бытового газа с последующим возгоранием прогремел в среду, 11 января в одной из квартир многоэтажного жилого дома, который находится на Московском шоссе, 11, что в Ленинском районе Саратова.

Сообщается, что в результате ЧП сотрудники спасательной службы были вынуждены эвакуировать 16 жильцов, среди которых четверо детей. Сообщается также, что в результате взрыва пострадали 13 человек, из которых в медицинских учреждениях города оставались шестеро, в том числе двое детей.

Также известно, что хозяин квартиры, в которой прогремел взрыв, находился в региональном центре комбустиологии с ожогами 90% тела.