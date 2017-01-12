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Сирию политикам Евросоюза стоит увидеть своими глазами – Мариани
Политика

Сирию политикам Евросоюза стоит увидеть своими глазами – Мариани

Сегодня 2:40
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Сирию политикам Евросоюза стоит увидеть своими глазами – Мариани

Париж, 12 января. Европейские политики должны своими глазами увидеть происходящее в Сирии. К такому выводу пришел член Национального собрания Франции Тьерри Мариани, который был в Сирии с 5 по 9 января.

Мариани посетил Сирию во главе парламентской делегации. Целью поездки было увидеть своими глазами происходящее в стране, чтобы оценить обстановку в Алеппо. Как рассказал французский политик, он и его коллеги провели в Алеппо два дня.

Газета «Известия» приводит слова Мариани о его впечатлениях от визита в Сирию. Французский парламентарий призвал мировое сообщество сосредоточиться на достижении мира в Сирии, а не устранении режима Асада, который, по мнению Мариани, сейчас куда более устойчив, чем год или два назад. Он отметил, что это, в первую очередь, заслуга России и Ирана.

Также политик подтвердил, что его поездка в Сирию, как его визит в Крым в прошлые годы, вызвал волну негодования во французской прессе. Однако Мариани уверен, что, как политик, он должен вести себя в соответствии со своими убеждениями и не зависеть от мнения СМИ.

 

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Антон Зарубин
#сирия #мариани
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