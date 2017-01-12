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Донбасс по-новому обсуждается на Украине: Пинчук и Филипчук озвучили невозможное
Новороссия

Донбасс по-новому обсуждается на Украине: Пинчук и Филипчук озвучили невозможное

Сегодня 2:35
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Донбасс по-новому обсуждается на Украине: Пинчук и Филипчук озвучили невозможное

Киев, 12 января. Председатель правления Международного центра перспективных исследований Украины Василий Филипчук опубликовал статью, в которой изложил девять шагов на пути примирения Украины с Россией. Об этом сообщает агентство РИА Новости Украина.

В своей статье «Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году» Василий Филипчук фактически поддержал тезис известного бизнесмена Виктора Пинчука о необходимости отказаться от членства Украины в НАТО и укреплении сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной отрасли. Также специалист заявил о необходимости проведения переговоров по Крыму и указал на возможность того, что после начала президентского срока Дональда Трампа в США, Украина может быть отстранена от решения «украинского вопроса».

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