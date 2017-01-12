ВС Ирака уверены, что выбьют ИГ из восточного Мосула через несколько дней

Багдад, 12 января. Правительственные силы Ирака близки к окончательному освобождению восточной части Мосула, захваченного террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Как сообщается, иракская армия уже освободила большинство жилых районов и вышла к реке Тигр. В ближайшее время иракское командование надеется сломить сопротивление боевиков.

Газета «Известия» передает слова представителя ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Карима ан-Нури, чьи подразделения оказывают поддержку правительственным войскам. По его словам, иракские силы близки к тому, чтобы полностью выбить террористов с левого берега Тигра. «Речь идет о считаных днях. Особых трудностей это вызвать не должно», – заявил Карим ан-Нури.

Известно, что иракское командование намерено сделать паузу в боевых действиях после окончательного освобождения восточного Мосула. Затем возобновится наступление на западные районы города.